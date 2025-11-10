Rubio promoverá planes de paz de Trump para Gaza y Ucrania en reunión de ministros del G7

Washington, 10 nov (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viajará a Canadá del 11 al 12 de noviembre para asistir a la reunión de ministros de Exteriores del G7, donde promoverá los planes de paz del presidente, Donald Trump, para poner fin a los conflictos en Ucrania y Gaza.

La visita de Rubio a la provincia de Ontario, donde tendrá lugar la cita entre altos funcionarios, fue confirmada este lunes por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, quien adelantó que el secretario «promoverá los intereses de Estados Unidos en materia de paz y seguridad, cooperación estratégica y estabilidad global».

«Las conversaciones se centrarán en impulsar las iniciativas de paz del presidente Trump en Ucrania y Gaza, la seguridad marítima, Haití, Sudán, la resiliencia de las cadenas de suministro y los minerales críticos», indicó Piggot en un comunicado.

El Departamento de Estado estadounidense insistió en que los jefes de la diplomacia del foro multinacional «consolidarán los compromisos adquiridos en la Cumbre de Líderes del G7 celebrada en Kananaskis, Canadá, a principios de este año».

La reunión de los altos funcionarios de Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EE.UU., junto a la Unión Europea, se enfocará en los temas de seguridad, prosperidad, y resiliencia económica, en un momento en el que el regreso de Trump al poder ha amenazado las tradicionales alianzas políticas y económicas.

A la cita del 11 y el 12 próximos asistirán como invitados representantes de Ucrania, Brasil, México, Australia, la India, el Reino de Arabia Saudita, Corea del Sur y Sudáfrica. EFE

