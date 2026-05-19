Rubio propone a Guterres una ONU «más ágil» y alineada con la visión de Trump

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Naciones Unidas, 19 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó este martes por teléfono con el secretario general de la ONU, António Guterres, al que propuso reformar la organización para hacerla «más ágil» y alineada con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tommy Pigott, en un comunicado.

Esta llamada se produce unos días después de que EE.UU. anunciara un fondo de 1.800 millones de dólares para reformar y financiar programas de ayuda humanitaria del organismo después de ver avances en la reforma del sistema que exigía Trump, según explicó entonces Mike Waltz, representante estadounidense ante la ONU.

Según el comunicado, Rubio también abordó «los esfuerzos de EE.UU. para poner fin a las actividades ilegales de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán», incluido el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que han presentado junto a Baréin.

Rubio «destacó el apoyo abrumador de una amplia base de miembros de la ONU a estos esfuerzos», apuntó el portavoz del Departamento.

En dicho proyecto de resolución EEUU se propone defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Un mes antes, China y Rusia ya vetaron un texto sobre este asunto por considerarlo partidista, ya que, a su juicio, solo responsabilizaba a Irán.

Entre otros asuntos, Rubio y Guterres hablaron también sobre la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, que ya ha dejado 88 muertos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Rubio defendió también la candidatura del actual subsecretario del Departamento de Agricultura de EE.UU., Luke Lindberg, como director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. EFE

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