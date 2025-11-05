Rubio se reúne con el opositor cubano Ferrer y hablan sobre la ayuda tras huracán Melissa

2 minutos

Washington, 5 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles en Washington con el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, con quien abordó la distribución de ayuda humanitaria para la isla tras el paso del poderoso huracán Melissa.

«El secretario expresó su admiración por la valentía y resiliencia de Ferrer ante la opresión del régimen cubano, las amenazas contra su vida y el trato despiadado hacia él y su familia», apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llegó en octubre a Miami (Florida) como refugiado político como parte de un acuerdo entre los Gobiernos de Cuba, Estados Unidos y el Vaticano.

Ambos conversaron «sobre cómo el huracán Melissa agravó la miseria de la población del este de Cuba, y Ferrer destacó la importancia del esfuerzo de Estados Unidos para distribuir asistencia directamente a la población en colaboración con la Iglesia católica en lugar de asociarse con el régimen», agregó el comunicado.

La Administración de Donald Trump ha enviado ayuda de emergencia por valor de 24 millones de dólares para Jamaica, Haití, Bahamas y Cuba, países afectados por el paso del huracán.

Según datos del Departamento de Estado, Rubio, autorizó la entrega de doce millones para asistencia para Jamaica; 8,5 millones para Haití, tres millones para «el pueblo de Cuba» y 500.000 dólares para Bahamas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, hijo de migrantes cubanos, reafirmó durante la conversación con Ferrer «el apoyo al pueblo cubano en su búsqueda de la democracia, la prosperidad y las libertades fundamentales».

Asimismo, prometió «el apoyo continuo de Estados Unidos a los esfuerzos por promover la rendición de cuentas del régimen cubano por sus abusos a los derechos humanos». EFE

us/nvm