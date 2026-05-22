Rubio sobre la reducción de tropas en Europa: «Tenemos otras obligaciones»

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó este viernes que el reajuste de la presencia militar de su país en Europa deba sorprender a los aliados, ya que «EE.UU. tiene obligaciones en el Indo-Pacífico, Oriente Medio y el hemisferio occidental que obligan a una reevaluación constante de su postura global».

«En un momento de conflicto, la pregunta es qué puede comprometer cada país. No se trata solo de cuántas tropas pone Estados Unidos, sino de lo que el resto puede aportar para llegar a algo realista que funcione para la OTAN y que nos permita responder en un conflicto real», opinó Rubio en declaraciones a la prensa tras una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia).

«Cada país tiene que reevaluar constantemente sus necesidades y sus compromisos globales, y eso es exactamente lo que estamos haciendo», insistió. EFE

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