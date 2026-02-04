Rubio sugiere negociaciones con Argentina para que acepte migrantes deportados de EE.UU.

1 minuto

Washington, 4 feb (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sugirió este miércoles que mantiene negociaciones con el Gobierno de Argentina para que acepte a migrantes de otros países deportados de territorio estadounidense, aunque subrayó que no hay ningún acuerdo al respecto.

«Hemos tenido conversaciones sobre países dispuestos a aceptar a ciudadanos de terceros países, pero no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado. Sé que se ha filtrado a los medios de comunicación, y a veces estas filtraciones tienen intenciones maliciosas, pero sin duda, Argentina es un gran socio en todos los aspectos», dijo Rubio en una rueda de prensa.

Según publicó el diario The New York Times en enero, la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Javier Milei se encuentran en conversaciones avanzadas para ese pacto migratorio. EFE

er/rcf