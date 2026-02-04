Rubio sugiere negociaciones con Argentina para que acepte migrantes deportados de EE.UU.

Washington, 4 feb (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugirió este miércoles que mantiene negociaciones con el Gobierno de Argentina para que acepte a migrantes de otros países deportados de territorio estadounidense, aunque subrayó que no hay ningún acuerdo al respecto.

«Hemos tenido conversaciones sobre países dispuestos a aceptar a ciudadanos de terceros países, pero no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado. Sé que ha sido objeto de filtraciones a los medios de comunicación, y a veces estas filtraciones tienen intenciones maliciosas, pero sin duda, Argentina es un gran socio en todos los aspectos», dijo en una rueda de prensa.

Según publicó el diario The New York Times en enero, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y el Gobierno de su colega argentino, Javier Milei, se encuentran en conversaciones avanzadas para ese pacto migratorio.

El acuerdo que adelantó el diario permitiría a EE.UU. enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, para que desde allí se les ofrezca la posibilidad de regresar a sus países de origen.

No es la primera vez que la Administración estadounidense recurre a acuerdos de deportación con terceros países ya que esta es una de las vías que le permite cumplir las promesas de Trump de aprobar expulsiones masivas.

«Argentina es un gran socio. Tenemos una enorme confianza en nuestra relación con el presidente Milei y su equipo, y él siempre actuará en el mejor interés del pueblo argentino, y en el interés nacional de este país», subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Con este acuerdo, Milei reforzaría los lazos con Estados Unidos pese a los problemas que esta decisión de recibir inmigrantes deportados de Washington podría acarrearle en política interna.

Rubio dio estas declaraciones tras mantener una reunión ministerial sobre minerales críticos en Washington a la que asistieron representantes de más de 50 países con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro de minerales y reducir la dependencia de China en esta materia.

Preguntado por el papel de Argentina en estos esfuerzos, Rubio aseguró que la ubicación geográfica del país latinoamericano, su geología y su experiencia en el procesamiento le convierten en un «socio clave» y un «líder mundial» en este ámbito.

«Argentina tiene la capacidad, desde el punto de vista de los recursos naturales, para ser un socio clave en minerales críticos, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. También cuenta con experiencia en procesamiento, lo cual creo que también será de vital importancia», declaró Rubio. EFE

