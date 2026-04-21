Rubio traslada apoyo de EE.UU. a las elecciones en Haití en reunión con el primer ministro

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Puerto Príncipe, 21 abr (EFE).- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este martes en Washington con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, donde le trasladó el apoyo del país norteamericano a la celebración de las elecciones generales en Haití, previstas para el mes de agosto, en un momento marcado por un recrudecimiento de la violencia.

Rubio también habló con el primer ministro haitiano sobre la «importancia» de que el Congreso estadounidense apruebe una autorización plurianual para varios planes que permitan a la industria textil haitiana el acceso libre de impuestos al mercado de EE.UU.

«Hoy me he reunido con el primer ministro haitiano, Fils-Aimé. Le he reiterado el apoyo de nuestro país al proceso electoral de Haití», anunció Rubio en una publicación en X.

En la reunión también se abordaron «prioridades comunes», entre ellas el fortalecimiento de la seguridad nacional y el despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), después de que un primer contingente de 400 soldados, del total de 5.500 miembros asignados en la misión, llegaran hasta la fecha al país provenientes de Chad.

Trataron además el reto de la consolidación de las instituciones del país caribeño, el refuerzo de la asociación estratégica entre los dos países y el acompañamiento por parte de los Estados Unidos en el proceso de restauración del orden republicano y democrático, detalló la Primatura de la República de Haití en un comunicado.

En ese sentido, el Gobierno haitiano señaló que el Secretario de Estado «reafirmó el compromiso» de los Estados Unidos en acompañar los esfuerzos del gobierno de Haití para restablecer la autoridad estatal y fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad.

Recrudecimiento de la violencia

La reunión se produce en un momento en el que Haití vive nuevos episodios de violencia perpetrada por bandas armadas, como la ocurrida este pasado fin de semana en la zona de Plaine du Cul de Sac, a la entrada norte de la capital haitiana, que dejó un número indeterminado de muertos, además de heridos y cientos de desplazados.

También entre la noche del lunes 6 al martes 7 de abril al menos siete personas murieron en un ataque llevado a cabo por bandas armadas pertenecientes a la coalición Viv Ansanm en el sudeste de Haití, episodios que se suman a la masacre ejecutada el pasado 29 de marzo al norte de la capital haitiana que dejó unos 70 muertos, una treintena de heridos y más de cincuenta casas incendiadas.

A pesar de esta situación, el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití tiene previsto realizar el 30 de agosto la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, con una segunda vuelta programada para el 6 de diciembre.

Sin embargo, el CEP informó a principios de este mes que aplazó el proceso de inscripción de electores, que debía realizarse el 1 de abril, así como el registro de candidatos programado originalmente para 12 días después. EFE

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