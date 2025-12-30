Rubio trata por teléfono la situación en Yemen con el canciller Saudí

(Actualiza en el tercer párrafo sobre conversación con el viceprimer ministro árabe)

Washington, 30 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló por teléfono este martes con el canciller de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, sobre la actual situación en Yemen, marcada por el ataque saudí contra separatistas y la posterior retirada de las tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) del país, informó el Departamento de Estado.

«El secretario Rubio conversó con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, sobre las tensiones actuales en Yemen y ambos abordaron cuestiones que afectan la seguridad y la estabilidad regional», reza el breve comunicado del viceportavoz de Estado, Tommy Piggot, que no brinda más detalles sobre estas conversaciones.

Además, Rubio también conversó vía telefónica con el viceprimer ministro árabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para abordar la estabilidad de Oriente Medio, de acuerdo con el Departamento de Estado.

La coalición militar liderada por Riad -y de la que también forma parte Emiratos- lanzó hoy un ataque contra un cargamento de armas, vehículos de combate y equipo militar en manos de separatistas del sur que llegaron al Yemen procedentes de EAU, según denunció el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, conocido como Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP).

Tras acusar a EAU de estar apoyando a los separatistas, el CLP ordenó a todas las fuerzas emiratíes y su personal retirarse del territorio yemení en un plazo de 24 horas.

Emiratos negó por su parte cualquier apoyo a los secesionistas del sur pero anunció a continuación que abandonará el país tras el ultimátum de Arabia Saudí y el CLP, una medida con la que se evita la escalada de tensión entre ambos países a costa del Yemen. EFE

