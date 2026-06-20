Rubio validó memorando para detener a colombiano por criticar a De la Espriella, según NYT

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Washington, 20 jun (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aprobó el memorando para detener al activista colombiano conocido como Beto Coral por criticar al candidato presidencial de su país natal, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump, publicó este sábado el diario The New York Times, que tuvo acceso al documento.

Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido el pasado martes por permanecer en el país con una visa expirada, según la Administración estadounidense, pese a que tenía en trámite una solicitud de asilo tras escapar de Colombia por amenazas del narcotráfico.

Según el memorando, Coral «empleó su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del Gobierno de (Gustavo) Petro», quien hoy exigió a Trump aclarar el paradero del activista colombiano.

La evaluación de Rubio fue considerar que «permitir» que Coral permanezca en Estados Unidos «socava los intereses de la política exterior» del país.

La publicación recuerda que Rubio ha aprobado memorandos anteriores con el mismo argumento recomendando al Departamento de Seguridad Nacional la deportación de personas concretas, como el caso del estudiante palestino-sirio Mahmoud Khalil, que participó en protestas contra Israel.

En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos esta semana, Coral había denunciado que los agentes que lo arrestaron le dijeron que la orden de detenerlo provenía, «supuestamente» del secretario de Estado.

El pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) dijo a EFE que Coral permanecería bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta completar el proceso de deportación.

Petro exigió este sábado a su homólogo estadounidense aclarar la ubicación de Coral, hijo de un policía colombiano que fue asesinado en una operación contra Pablo Escobar.

El presidente colombiano ordenó a la Cancillería que intervenga ante Washington para conseguir la liberación del activista, radicado en Estados Unidos desde 2015 y arrestado en Arizona.

La detención de Coral tuvo lugar días después de que este participara en una protesta en Miami contra De la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia, que se enfrentará este domingo al aspirante de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico. EFE

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