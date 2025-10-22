Rubio viaja de hoy al sábado a Israel para apoyar implementación del plan de paz de Trump

Washington, 22 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja este miércoles a Israel, donde estará hasta el próximo sábado, para apoyar la implementación del plan de paz para Gaza del presidente, Donald Trump, según confirmó el Departamento en un comunicado.

«Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Oriente Medio», informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Departamento lo confirmó después de que lo avanzara la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, quien dijo que el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este viernes.

Rubio estará en Israel del 22 al 25 de octubre para mantener la continuidad del plan para poner fin al conflicto en Gaza y después se unirá a la gira de Trump por Asia.

«El secretario Rubio viajará a Kuala Lumpur, Tokio y Gyeongju del 26 al 30 de octubre para promover la paz y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico, entre otros lugares, en las cumbres de la ASEAN y reuniones relacionadas, y en la Semana de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)», añadió Pigott.

Esta visita, la tercera de Rubio a Israel desde mediados de septiembre, sigue a las del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, junto al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, quienes han querido -desde Israel- transmitir un mensaje tranquilizador sobre la estabilidad del actual alto el fuego en Gaza.

El pasado 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego entre Hamás e Israel, poniendo fin a una ofensiva bélica de más de dos años que ha causado más de 68.200 palestinos muertos -entre ellos unos 20.000 niños- y dejado la Franja devastada.

Sin embargo, el pasado domingo, Israel volvió a bombardear el enclave tras la muerte de dos soldados, matando a 45 palestinos y poniendo en peligro la continuidad del alto el fuego. EFE

