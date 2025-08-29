Rubio visitará México y Ecuador con la inmigración, el narcotráfico y China en la agenda

afp_tickers

4 minutos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará la próxima semana a México y Ecuador, donde el presidente Donald Trump presiona por una mayor cooperación en materia de inmigración irregular y narcotráfico, anunció el jueves el Departamento de Estado.

En la agenda de Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, está además el interés de Washington de distanciar a la región de China.

En ambas escalas, Rubio buscará «acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal» y contrarrestar a «actores malignos extracontinentales», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Rubio, el primer secretario de Estado de origen hispano, viajará por tercera vez a Latinoamérica desde que asumió el cargo en enero.

Sin embargo, aún no ha visitado México.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Rubio estará el martes y miércoles en Ciudad de México, donde se prevé un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha forjado una relación respetuosa, aunque compleja, con Trump.

La mandataria izquierdista dijo el miércoles que México y Estados Unidos sellarán un nuevo acuerdo de cooperación contra la delincuencia durante una próxima visita de Rubio. Detalló que ambos países participarán «como iguales», intercambiando información de manera recíproca.

El funcionario estadounidense minimizó este jueves la posibilidad de que sea un acuerdo formal importante. Estados Unidos está considerando «asuntos de fondo» y no «declaraciones de soberanía y demás», señaló.

«Obviamente reconocemos la soberanía mexicana, y ellos reconocen la nuestra, pero eso no significa que no podamos cooperar juntos», dijo, elogiando a México por tomar medidas independientes contra los cárteles.

Sheinbaum rechazó toda «invasión» que amenace la soberanía de México, tras informes de que Trump autorizó el uso de la fuerza militar contra los cárteles, a los que su gobierno ha declarado organizaciones terroristas.

– «Enorme lastre» –

Rubio irá el miércoles a Ecuador para reunirse al día siguiente con el presidente Daniel Noboa, quien mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, y animar al país sudamericano a distanciarse más de China, informó un funcionario estadounidense.

«Esperamos visita de Rubio para avanzar en una agenda conjunta en pro de la seguridad y desarrollo de ambas naciones y la región», dijo en X la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de Sudamérica, con más de 5.200 homicidios registrados en lo que va de año, según un recuento gubernamental.

Noboa, que se define de centroizquierda pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha y aplica una economía neoliberal, ha enviado tropas para combatir a las organizaciones de narcotráfico y ha solicitado ayuda militar a Trump. En junio, el Congreso ecuatoriano modificó la Constitución para permitir bases extranjeras.

El funcionario estadounidense dijo el jueves que Estados Unidos agradeció el gesto, pero advirtió no esperar «nada demasiado impactante» durante el viaje de Rubio con respecto a la presencia de tropas.

Rubio, acérrimo enemigo de la izquierda latinoamericana, fue un crítico abierto del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, un economista que impulsó el socialismo del siglo XXI.

Durante la década que Correa estuvo en el poder (2007-2027), Ecuador acumuló miles de millones de dólares de deuda con China, al que se asoció en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un ambicioso proyecto chino de construcción de infraestructura.

El funcionario estadounidense afirmó que Rubio destacará a Ecuador como un «caso de estudio sobre por qué no conviene tratar con el Partido Comunista Chino».

Noboa se reunió en junio con el presidente de China, Xi Jinping, y abogó por una relación más estrecha.

El funcionario estadounidense dijo que Rubio no presionará a Ecuador para que abandone formalmente la Iniciativa de la Franja y la Ruta, pero estimó que Noboa quiere un nuevo rumbo.

Rubio «intentará ayudarlo a hacer lo que ya quiere hacer, que es cómo liberarse de este enorme lastre que tiene sobre su economía», añadió.

sct/acb/ad/nn