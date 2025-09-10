The Swiss voice in the world since 1935

Rubio y el canciller chino mantienen una llamada como continuación de su último encuentro

Washington, 10 sep (EFE).- El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, mantuvieron una llamada telefónica este miércoles como continuación de la reunión que tuvieron en Malasia para debatir asuntos bilaterales y conflictos internacionales.

«El secretario Rubio enfatizó la importancia de una comunicación abierta y constructiva sobre una variedad de asuntos bilaterales. También hablaron de otros temas globales y regionales como la continuación de las conversaciones en Kuala Lumpur», declaró el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El pasado mes de julio, Rubio y Yi se reunieron en Kuala Lumpur, en el marco de la reunión de Exteriores del bloque del Sudeste Asiático (ASEAN).

En ese encuentro, ambos conversaron sobre la guerra comercial entre Washington y Pekín, la situación de Taiwán y el conflicto de Ucrania, entre otros.

También está sobre la mesa un posible encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

La guerra comercial entre ambos países se encuentra en una extensión de la tregua alcanzada después de que ambos países se impusieran mutuamente gravámenes superiores al 100 %.

EE.UU. impuso a China un arancel del 55 % sobre Pekín como parte de su pacto comercial y el gigante asiático mantuvo uno del 10 % a los productos estadounidenses.

El canciller chino viajará entre el 12 y el 17 de septiembre a Austria, Eslovenia y Polonia. El pasado mes de junio visitó Bélgica, Alemania y Francia, un viaje que se produjo antes de la cumbre entre los líderes chinos y europeos en Pekín celebrada al mes siguiente. EFE

