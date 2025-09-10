The Swiss voice in the world since 1935

Rubio y el canciller surcoreano se reúnen sin pronunciarse sobre los detenidos en Georgia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 10 sep (EFE).- La reunión entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller surcoreano, Cho Hyun, se ha saldado este miércoles sin un pronunciamiento sobre el destino de los más de 300 trabajadores del país asiático detenidos la semana pasada por agentes de inmigración mientras trabajaban en una planta de baterías de automoción en el estado de Georgia.

Un comunicado publicado por el Departamento de Estado se limitó a mencionar que Rubio y Cho hablaron de varios temas de peso en la relación bilateral, incluyendo la posibilidad de que se «revitalice la industria manufacturera estadounidense mediante la inversión surcoreana en construcción naval y otros sectores estratégicos».

También subrayó que el Gobierno del presidente Donald Trump «acoge con satisfacción» la inversión de empresas surcoreanas en EE.UU., que desde el retorno del republicano a la Casa Blanca en enero se han comprometido a desembolsar otros 350.000 millones de dólares adicionales en nuevas fábricas en territorio estadounidense.

Washington busca «profundizar la cooperación en este ámbito», agrega el texto.

El breve comunicado no menciona en ningún momento a los más de 300 ingenieros, técnicos o mecánicos que fueron aprehendidos el 5 de septiembre por agentes migratorios mientras trabajaban en la construcción de una planta de baterías eléctricas para automóviles eléctricos, establecida en Ellabell (Georgia) por un consorcio formado por las surcoreanas LG Energy Solution y Hyundai Motor.

Antes de la reunión con Rubio, Cho aseguró a los medios que haría «todo lo posible» para que los ciudadanos surcoreanos detenidos «sean rescatados» y puedan abordar lo antes posible un vuelo chárter que ha fletado Seúl para sacarles del país, después de que su ministerio explicara que esa salida podría retrasarse debido a «circunstancias no especificadas de EE.UU.»

En total, unas 475 personas, incluyendo a los trabajadores surcoreanos, fueron arrestadas en la redada en Ellabell por encontrarse en situación irregular, según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

La Cancillería surcoreana indicó el martes que desde el retorno de Trump al poder ha tratado de discutir decenas de veces con Washington las dificultades que encaran sus empresas para lograr visados para sus trabajadores en suelo estadounidense. EFE

asb/ygg/rcf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR