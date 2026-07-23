Rubio y Lavrov se reúnen en Manila para tratar la guerra en Ucrania y su posible fin

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(Actualiza con comunicado de Rusia)

Manila, 23 jul (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, respectivamente, se reunieron este jueves en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y abordar posibles maneras de zanjar el conflicto.

«Durante la conversación sobre la cuestión ucraniana, Lavrov informó a su homólogo sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev», apuntó en un comunicado Moscú, que indicó además que ambos cancilleres mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales.

Rusia, asimismo, acusó a los países europeos de impulsar políticas «desestabilizadoras» que «buscan infligir una ‘derrota estratégica'» a Moscú.

El cara a cara entre Rubio y Lavrov se produjo en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organizada este año por Filipinas, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque, y en la que ambos participan como socios externos.

La víspera, el secretario de Estado estadounidense dijo que la guerra en Ucrania «ha dificultado en muchos sentidos la capacidad de Rusia y Estados Unidos para encontrar puntos en común», aunque no descartó buscar «otras áreas de posible cooperación».

«Somos los dos países con mayores armas nucleares del planeta. Para nosotros, no hablar sería imprudente e irresponsable. Tenemos que tener una relación con el Gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo, y en el caso de Ucrania, tal vez una oportunidad, si podemos desempeñar un papel constructivo, para poner fin» al conflicto, subrayó Rubio ante los medios.

Por su parte, Lavrov aseguró que Moscú considera que «por el momento» EE. UU. no ha renunciado a las propuestas planteadas en la cumbre de agosto de 2025 entre los presidentes de ambos países, Vladímir Putin y Donald Trump.

Aunque esas proposiciones no son públicas, la prensa occidental informó en su momento de que Trump se mostró dispuesto a aceptar que Rusia se quede con todo el Donbás siempre que se comprometa a detener los combates en Ucrania.

El canciller ruso «reafirmó la disposición de Rusia a una solución política y diplomática», según el texto posterior al encuentro hoy con Rubio.

En los últimos meses, el estadounidense se mostró mucho más crítico con la campaña militar rusa, aduciendo que fue un «fracaso estratégico» y que Rusia no tiene opciones de ganar la guerra, declaraciones que molestaron a Lavrov.

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, están estancadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Irán.

Desde entonces, los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, ante lo cual Moscú ha intensificado sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

Rubio expresó el miércoles su deseo de que la guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada en febrero de 2022, termine y se volvió a postular como mediador entre las partes.

«Estados Unidos sigue abierto y dispuesto a desempeñar un papel constructivo para poner fin a esa guerra (…) creemos que ahora mismo —y creo que los rusos estarían de acuerdo— probablemente somos el único país del mundo que puede desempeñar ese papel», remarcó. EFE

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