Rubio y su par tailandés hablan antes de la llamada de Trump sobre conflicto con Camboya

2 minutos

Bangkok, 12 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este viernes con su par de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, sobre los enfrentamientos militares de los últimos días en la frontera con Camboya, antes de la prevista llamada del presidente Donald Trump con su par tailandés, Anutin Charnvirakul.

La cartera tailandesa de Exteriores informó de que Rubio y Phuangketkeow abordaron el conflicto en una llamada telefónica este viernes, cuando continúan los combates en la divisoria, que dejan un saldo preliminar de 24 muertos, decenas de heridos y más de medio millón de evacuados.

Durante la conversación, el canciller tailandés «expresó su preocupación por el patrón recurrente y creciente de ataques en Camboya», al tiempo que aseguró que Bangkok está «comprometido con la paz y las soluciones pacíficas».

«Sin embargo, una paz sostenible debe estar respaldada por acciones y un compromiso genuino», matizó el funcionario.

Rubio, por su parte, «reconoció y expresó su comprensión de la posición de Tailandia y confirmó la disposición de Estados Unidos a promover constructivamente la paz y apoyar a Tailandia en este esfuerzo», según el escrito.

Horas antes, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo ante periodistas que hablará esta noche por teléfono con Trump, después de que el estadounidense se ofreciera a mediar para apaciguar el conflicto.

El dirigente tailandés prevé que la llamada consista en «una actualización» sobre la situación, que supone el peor episodio de violencia desde julio, cuando cinco días de hostilidades se cobraron alrededor de medio centenar de vidas.

«En cuanto a cualquier decisión o acción, es competencia del Gobierno tailandés, que ha dado su apoyo y mandato a las Fuerzas Armadas tailandesas para llevar a cabo las operaciones», aclaró Anutin.

Trump anticipó el martes, durante un acto político en el estado de Pensilvania (EE. UU.), que llamaría a los líderes de Tailandia y Camboya.

La nueva oleada de ataques viola los dos intentos por sellar la paz que sucedieron a los enfrentamientos de julio: el alto el fuego alcanzado el mismo mes en Malasia, mediado por EE.UU. y con China como observador de las conversaciones; y el acuerdo de paz firmado en octubre en el mismo país y promovido por el propio Trump.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

hp/pav/cg

(foto)