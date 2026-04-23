Rueda «ofrece» Galicia al sector chino de automoción en su primer día de viaje

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Pekín, 23 abr (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró este jueves en Pekín que ha venido a «ofrecer» Galicia como un lugar propicio para la inversión, especialmente en el ámbito de la automoción, después de mantener una reunión con directivos de la firma china SAIC Motor.

Rueda, en su primera jornada en el país asiático, aseguró en declaraciones a la prensa que Galicia tiene un ecosistema industrial ligado a este sector que está «abierto a posibilidades y a inversiones».

El líder del PP gallego visitó por la mañana el centro de I+D en la ciudad de Shanghái (este) de SAIC Motors, una de las empresas líder del sector de la automoción en China, y posteriormente se trasladó a Pekín, donde se reunió con el presidente de la compañía, Xiaoqiu Wang.

La agenda del presidente del Ejecutivo gallego se ha centrado, según indicó, en los ámbitos que más interesan actualmente a Galicia en su relación con China, con especial atención a esta industria.

También destacó el sector eólico, con una reunión programada este viernes con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores mundiales de turbinas para la energía eólica.

Respecto al encuentro con los directivos de SAIC, matriz de GM, que tiene a Galicia en su lista de candidatas para la apertura de una planta de coches eléctricos, Rueda aseguró que no se ha cerrado nada, pero que la Xunta ha venido a «contar en persona» las posibilidades de la región para cualquier actividad relacionada con la automoción.

A principios de diciembre el grupo chino intensificó sus contactos con la Xunta y una delegación visitó Galicia para reunirse con la Administración autonómica y la Autoridad Portuaria de Vigo.

El presidente de la Xunta permanecerá en China hasta el sábado en un viaje en el que, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, busca explorar oportunidades de colaboración comercial y turística que beneficien al tejido productivo gallego.

La visita se enmarca en los contactos que mantiene la Administración autonómica gallega con el objetivo de aprovechar las posibles oportunidades de cooperación entre Galicia y el país asiático.

Según datos de la Xunta, actualmente hay 190 empresas gallegas presentes en China de manera constante y un 43 % que exportan de manera estable al país. EFE

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