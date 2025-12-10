Rueda confía en que se tendrán en cuenta reivindicaciones de CCAA para presupuesto de UE

2 minutos

Bruselas, 10 dic (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, expresó este miércoles su confianza en que la UE tendrá en cuenta las reivindicaciones de las Comunidades Autónomas de cara al próximo presupuesto de la Unión Europea (UE), para el que reclaman un enfoque más regional.

Rueda participó hoy en un acto en Bruselas en el que se presentó la llamada ‘Declaración de Galicia’, firmada en octubre en Santiago de Compostela, y en la que las comunidades piden, de forma unánime, revisar la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2028-2034.

En este acto, la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) compuesta por 21 representantes de comunidades autónomas y entidades locales, ratificó su postura sobre el MPF, que además obtuvo el «apoyo claro» de eurodiputados de los dos principales partidos españoles representados en la Eurocámara que asistieron a la reunión, según Rueda.

«Se trataba, por primera vez, de mantener una reunión entre representantes de CCAA de las entidades locales del CDR y eurodiputados de los dos mayores partidos para poner en común las intenciones antes de la negociación del nuevo marco financiero plurianual», dijo Rueda a los medios tras el acto.

«La influencia del PE es muy grande de cara a que avance o no avance esta negociación», dijo el presidente gallego, quien también destacó que la postura del Gobierno central «coincide con la postura del CDR y de eurodiputados».

Rueda destacó que aunque queda «un largo camino por delante», la unidad entre las distintas instituciones le hace ser optimista sobre las posibilidades de que esas reclamaciones tengan éxito.

En el mismo sentido se pronunció sobre la Política de Cohesión de la UE y sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Sobre la primera, apostó por mantenerla en su estado actual «para que sean las CCAA quienes ejecuten una parte importante de los fondos europeos», ya que a su juicio esto garantiza «mayor eficacia» que una gestión más centralizada.

En cuanto a la PAC, mostró su preocupación porque pueda desaparecer el fondo específico para la pesca, lo que «socavaría la soberanía alimentaria» y «pondría a regiones como Galicia en desventaja frente a productos pesqueros de otras regiones que no cumplen los mismos requisitos» que en la UE.

Esto «sería demoledor para Galicia», dijo Rueda, quien también participa este miércoles en la sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE. EFE

ahg/cg

(foto)(vídeo)