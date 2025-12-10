Rueda critica al PSOE tras acusaciones de acoso contra el presidente de Diputación de Lugo

Bruselas, 10 dic (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cargó este miércoles contra el PSOE tras las acusaciones de acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y afirmó que se trata de «un patrón de conducta» en el partido socialista.

«Por lo que he visto esta mañana por los testimonios, lo que digo es que se está repitiendo cada vez con más frecuencia un patrón de conducta bastante preocupante en el Partido Socialista», dijo el presidente gallego durante su viaje a Bruselas para participar en una sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE (CDR).

«Yo creo que urgen explicaciones urgentes y creo que, insisto, es muy preocupante», dijo al ser preguntado sobre el tema por los medios el presidente de la Xunta y también líder del Partido Popular gallego, quien criticó que Tomé «diga que todo es mentira y nada más».

Tomé, quien también es secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte de Lemos, aseguró este miércoles que «todo lo que ha salido» sobre acusaciones de acoso sexual contra él a través de los canales internos del partido es «falso» y ha anunciado que adoptará «acciones legales».

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido en su contra y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les «avergüenzan».

Rueda también se pronunció hoy sobre la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, sobre la que señaló que es «la primera vez que se condena a un fiscal general, por mucho que se enfade el presidente del Gobierno, por mucho que en el Partido Socialista intente negar la realidad».

El presidente gallego señaló asimismo que hubo «una utilización partidista de una institución, una más», y dijo temer que «a lo mejor no será la última» teniendo en cuenta «la deriva en la que ha entrado el Partido Socialista y el presidente del Gobierno». EFE

