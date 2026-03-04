Rueda critica las amenazas de Trump pero también el «interés partidista» de Sánchez

Bruselas, 4 mar (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya a su juicio priorizado los intereses «de su partido o electoralistas personales» en la respuesta a la posibilidad de un embargo comercial por parte de Estados Unidos, si bien al mismo tiempo criticó las amenazas de este país contra España.

«Amenazas a España, ninguna. (Pero) que por simple cálculo electoral, que en mi opinión es lo que mueve al presidente Sánchez a hacer estas declaraciones, (…), hablar en nombre de todo un país y apartarse completamente sin hablarlo con nadie de una postura común de la alianza en la que estamos, creo que en este momento es algo muy complicado y que puede tener consecuencias muy malas para España», dijo Rueda.

Desde el Comité Europeo de las Regiones, que celebra hoy y mañana una sesión plenaria, el presidente gallego dijo que no le gustaron las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y exigió «un respeto» para España, pero recalcó que el país «forma parte de una alianza».

«Pensar que se puede ir por libre y que eso no tiene ninguna consecuencia, creo que en este mundo y a estas alturas hay que ser consciente de que esto no es así», dijo Rueda.

En este sentido, el popular pidió a Sánchez «que piense en los intereses del país» y no en los de su partido o los «electoralistas personales».

Rueda presidió este miércoles la reunión de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, en la que -señaló- desde diferentes opiniones se llega a un acuerdo. «Eso debería también aplicarlo al presidente Sánchez a la hora de decidir cosas en política exterior tan graves y que pueden tener tantas consecuencias», incidió.

La reunión con el resto de representantes autonómicos se centró en el reclamo continuado de que el próximo marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE a siete años, no vea reducida la cuantía de los programas de cohesión ni que estos se diluyan en un fondo más grande que pasen a gestionar los gobiernos nacionales.

«Entendemos que hay otras necesidades ahora mismo en la Unión Europea, pero no puede ser a costa de los fondos de cohesión. Al mismo tiempo, también hay que insistir en que las regiones no podemos ser simples espectadores de lo que hagan los gobiernos con esos fondos. Tenemos que estar implicados en su diseño y ejecución desde el principio, como hemos estado hasta ahora», dijo Rueda.

Para el presidente gallego, el papel de las regiones en estos fondos «es lo que permite que se inviertan bien y que sean realmente transformadores y fomenten la cohesión en Europa».

«Esta tentación de recentralizarlo todo, que hemos visto que se quiso hacer con los fondos Next Generation y que fue un fracaso, no se puede hacer con los fondos de cohesión», zanjó. EFE

