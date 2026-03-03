Rueda pide a la UE cumplimiento estricto de controles y garantías del acuerdo con Mercosur

Bruselas, 3 mar (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó este martes a la Unión Europea (UE) un «cumplimiento estricto» de los controles y salvaguardas que acompañan al acuerdo comercial con Mercosur, con vistas a evitar que su entrada en vigor provisional suponga un perjuicio para el sector agrícola y ganadero gallego.

Rueda planteó esta petición al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en una reunión celebrada en Bruselas y centrada en la Política Agraria Común (PAC) y en la aplicación transitoria del acuerdo UE-Mercosur tras la ratificación del mismo por parte de Uruguay y Argentina, y pese a que el Parlamento Europeo trató de paralizar el pacto llevándolo ante la justicia comunitaria.

El mandatario gallego transmitió al comisario «la necesidad de una estricta observancia de todas las cláusulas de salvaguarda y las garantías que aseguren que los Estados miembros y, por lo tanto, toda la agricultura y la ganadería gallega no vayan a sufrir».

En concreto, destacó la importancia de que en los controles fronterizos se vigile «que no entre nada que no cumpla los requisitos», y que se lleve a cabo «desde el primer momento» que entre en vigor el acuerdo.

Hansen le señaló que ya están previstas medidas de inspección en este sentido, así como la necesidad de coordinar estos esfuerzos con los Estados miembros, que son en primer término los responsables del control fronterizo.

«Por lo tanto, una vez que Mercosur entra ya en vigor, aunque sea de forma provisional, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que no suponga ningún perjuicio», dijo Rueda, quien también llamó a «aprovechar las oportunidades del punto de vista de la exportación que ofrece Galicia con la enorme calidad de sus productos agrarios».

El presidente autonómico, que viajó a Bruselas acompañado de la consejera del Medio Rural, María José Gómez, también abordó con Hansen la asignación para la PAC para el próximo Marco Financiero Plurianual, sobre la que insistió en la necesidad de mantener el montante total.

«Es necesario tener fondos para seguir dándole servicios al medio rural, y que la gente quiera vivir en la Galicia rural para seguir modernizando las explotaciones y para seguir garantizando el relevo generacional de unas explotaciones que ahora mismo son rentables», dijo.

El nuevo marco financiero prevé mantener para España aproximadamente un 95 % de los fondos que recibió en el periodo actual, según le transmitió Hansen a Rueda, quien confió en poder obtener el «5 % restante» a través de diversas fórmulas que se negocian actualmente.

«Mi esperanza es que, cuando menos, las cantidades sean similares a las del periodo que termina. Por lo tanto, que no haya una disminución que sería muy perjudicial», señaló.

Rueda insistió «en la necesidad de no cambiar el sistema de gestión» de los fondos europeos, de modo que sean las Comunidades Autónomas, y no los Gobiernos centrales, las que los gestionen. EFE

