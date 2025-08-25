Ruginienė, una activista sindical sin experiencia en la política nacional de Lituania

Juris Kaza

Riga, 25 ago (EFE).- Inga Ruginienė, de 44 años, ex alta dirigente sindical y socialdemócrata confirmada como primera ministra designada por el Parlamento de Lituania o Seimas para formar un nuevo gobierno, se enfrenta al reto de formar una coalición viable y responder preguntas sobre los negocios de su marido y sus lejanas conexiones familiares con Rusia.

Nacida como Inga Raitelaitytė en 1981 en la histórica ciudad fortaleza, junto al lago de Trakai, en el sureste de Lituania, Ruginienė recibió lo que se describe como una educación ecléctica en universidades lituanas que abarcan títulos en salud pública, gestión forestal y derecho laboral.

Todos sus títulos están relacionados con su labor sindical, centrándose en la salud y seguridad laboral y en el sector forestal. Su primera experiencia laboral fue como especialista en salud pública en el Centro Estatal de Salud Ambiental de Lituania, de 2005 a 2008.

Su carrera en el movimiento obrero comenzó en la Federación Lituana de Sindicatos de Trabajadores Forestales y de la Madera, donde se desempeñó como vicepresidenta de 2012 a 2014 y luego como presidenta de 2014 a 2018.

En 2018, Ruginienė fue elegida la presidenta más joven de la Confederación de Sindicatos de Lituania (LPSK), cargo que ocupó hasta 2024, tras ser reelegida para un segundo mandato en 2022.

Éxito contra las actividades antisindicales de las empresas

Durante este tiempo, consolidó la organización como una fuerza clave en la política nacional, logrando avances en las negociaciones salariales y mejorando las normas laborales. Su influencia también creció a nivel internacional, lo que la llevó a ser nombrada vicepresidenta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y del Consejo Regional Paneuropeo (CRP) entre 2023 y 2024.

Aunque participó activamente en el movimiento sindical durante más de una década, Ruginienė sólo se unió al Partido Socialdemócrata Lituano (LSDP) justo antes de ser elegida para el Seimas en 2024. El gobierno dimitido de Gintautas Paluckas la nombró ministra de Seguridad Social y Trabajo, cargo que ocupó hasta que el gobierno se disolvió el 4 de agosto.

Las encuestas mostraron que la popularidad de Ruginiene aumentó durante el corto tiempo que fue ministra, y se le atribuye haber emprendido la reforma de las pensiones en el país báltico más grande por población, pero como primera ministra designada, enfrenta problemas de experiencia política y credibilidad.

Criticada por liderazgo débil y preocupación por el negocio de su esposo

Cuando el presidente Gitanas Nauseda la nominó para ser la tercera mujer primera ministra de Lituania, enfrentó críticas de Ingrida Simonyte, primera ministra del gobierno de centroderecha que perdió frente al LSDP en las elecciones nacionales del otoño pasado.

Ruginiene también se enfrenta a un escrutinio público debido a los intereses comerciales en el sector editorial de su esposo, Vismantas Ruginis.

El periodista de investigación de televisión y redes sociales, Andrius Tapinas, figura pública en Lituania, informó de que un tribunal ucraniano multó a la empresa de Ruginis y confiscó productos de impresión por no declararlos en la aduana. Los medios informaron de que la multa fue de 5.000 euros y señalaron que Ruginis se negó a hacer declaraciones sobre el incidente.

Ruginienė ofreció una versión diferente, explicando que la empresa transportaba una máquina laminadora de papel usada y que los funcionarios de aduanas ucranianos clasificaron incorrectamente los «restos» de película de laminación como un producto separado, no declarado, y que el valor total del envío confiscado, presentado como una «multa», era de 5000 euros.

La primera ministra designada también ha sido criticada por visitar a familiares lejanos en Rusia en 2015 y 2018 y por hablar lituano con un ligero acento ruso.

Ruginiene declaró a los medios que esto se debía a que había pasado los veranos de su juventud en Kramatorsk, una zona de Ucrania de mayoría rusoparlante, de donde era originaria su abuela y donde se crio en un barrio de la capital, Vilna, con muchos rusoparlantes.

Ruginiene ha declarado repetidamente su apoyo a Ucrania y ha condenado la anexión de Crimea por parte de Rusia y la invasión de febrero de 2022. Habla con fluidez lituano, inglés y ruso. Tiene dos hijos con su esposo.EFE

