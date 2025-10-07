The Swiss voice in the world since 1935
Rumanía cierra 250 escuelas y pone la capital en alerta roja ante las fuertes lluvias

Bucarest, 7 oct (EFE).- Más de 250 escuelas quedarán cerradas en Rumanía mañana, miércoles, en dos de los cinco condados más afectados por las fuertes lluvias, y que han llevado este martes a las autoridades a decretar la alerta roja también en Bucarest, la capital.

La alerta, que entra en vigor hoy a las 21.00h, hora local, afecta ala capital y a los condados de Constanta, Calarasi, Ialomita, Giurgiu e Ilfov, en el sureste del país.

Se espera que en un periodo de 24 horas las precipitaciones equivalgan a las de todo un mes, con hasta 140 litros por metro cuadrado.

Las autoridades de los condados de Constanta e Ialomita han decidido cerrar mañana todos los centros de enseñanza primaria y secundaria.

En Constanta se han instalado sacos terreros en zonas bajas para evitar posibles inundaciones.

Al mismo tiempo, la Inspección General de Situaciones de Emergencia (IGSU) ordenó el despliegue de personal y equipos de intervención en los condados afectados y envió una serie de recomendaciones a la población.

Las autoridades pide que se pospongan las actividades al aire libre; cerrar todas las ventanas y asegurar los objetos externos para evitar posibles accidentes; y evitar zonas con árboles, postes, vallas publicitarias u otras estructuras que puedan ser derribadas por elviento.

Además, la IGSU recomienda no tener a los perros atados con cadenas e identificar los terrenos más elevados donde reubicar de forma temporal a los animales de granja.EFE

asp-as/cc

