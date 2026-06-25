Rumanía decreta la alerta amarilla en casi todo su territorio por la ola de calor

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Bucarest, 25 jun (EFE).- Las autoridades rumanas decretaron este jueves una alerta amarilla en casi todo el país por la ola de calor, con temperaturas de hasta 35 grados, que podría empeorar durante el fin de semana y alcanzar máximas de hasta 39 grados en varias regiones.

La Administración Nacional de Meteorología emitió la alerta, vigente entre las 12.00 (9.00 GMT) y las 21.00 (18.00 GMT), para la mayor parte del territorio.

Solo cinco de los 41 condados en los que se divide el país quedan al margen del aviso, mientras que el calor, con máximas de entre 30 y 35 grados, afectará especialmente al oeste, norte, centro y sur del país, así como a la costa del mar Negro.

El Ministerio de Sanidad recomendó evitar la exposición al sol y las actividades al aire libre entre las 11.00 y las 18.00 horas, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables, como ancianos y enfermos crónicos.

En algunas zonas el índice de temperatura y humedad, que refleja la sensación térmica, alcanzará e incluso superará ligeramente el umbral crítico de 80 unidades.

La situación empeorará a partir del viernes, cuando el oeste del país pasará a estar bajo alerta naranja por temperaturas de entre 33 y 37 grados.

Además, las previsiones apuntan a que la ola de calor se intensificará hasta el 29 de junio y se extenderá a todas las regiones, incluidas las zonas montañosas, con máximas de hasta 39 grados.EFE

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