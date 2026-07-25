Rumanía derriba un segundo dron en su territorio en menos de 24 horas

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Bucarest, 25 jul (EFE).- Un caza de la Fuerza Aérea de Rumanía derribó este sábado un dron que entró en el espacio aéreo rumano en el delta del Danubio, cerca de la frontera con Ucrania, la segunda vez en menos de 24 horas que las autoridades rumanas intervienen para abatir uno de estos aparatos no tripulados.

«Esta mañana, a las 8.30 (5.30 GMT), un dron fue derribado en el espacio aéreo rumano, a 10 km al oeste de la ciudad de Sfântu Gheorghe. El dron fue derribado por un piloto rumano desde un avión F-16», escribió el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, en la red social Facebook.

A las 08.22 (5.22 GMT), los sistemas de vigilancia rumanos detectaron una entrada no autorizada en el espacio aéreo nacional de un dron que sobrevolaba la zona fronteriza con Ucrania, señala el Ministerio de Defensa en un comunicado posterior.

Dos aviones F-16 interceptaron el objetivo aéreo, que fue derribado por el mismo piloto que protagonizó la intervención de la víspera, cayendo «en una zona despoblada cerca de la frontera», sin causar incidentes, detalla la nota oficial.

Sfântu Gheorghe, una localidad del delta del Danubio en la costa del mar Negro, dista apenas 35 kilómetros de la frontera de Ucrania.

Ayer mismo, un caza rumano derribó un dron sobre una zona deshabitada cerca de Padina, un municipio en el sureste de Rumanía, a algo más de 100 kilómetros de la frontera ucraniana, en lo que es el primer incidente de este tipo desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El jefe del Ejército, el general Vlad Gheorghita, indicó a la prensa rumana la víspera que esa aeronave «no era de investigación ni de vigilancia», por lo que no se puede descartar que «llevara una carga explosiva», extremo aún no confirmado.

Indicó que el aparato, acorde a una primera identificación visual, podría ser «del tipo Geran 2», un dron kamikaze fabricado en Rusia y basado en el diseño del Shahed iraní, un dato corroborado hoy por la Fiscalía de la ciudad de Ploiesti, que describió el aparato derribado como un Shahed.

A finales de mayo pasado, un dron ruso impactó contra un edificio de Galati, ciudad rumana que se encuentra cerca de la frontera con Ucrania, incidente que dejó dos heridos y fue condenado por la Unión Europea y la OTAN. EFE

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