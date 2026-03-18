Rumanía descarta peligro de ataque iraní por dejar a EE.UU usar su territorio para ataques

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Bucarest, 18 mar (EFE).- El Gobierno rumano aseguró este miércoles que no hay peligro de ataques militares por parte de Irán, ante el nerviosismo provocado después de que Teherán criticara que Rumanía haya permitido que Estados Unidos utilice sus bases en suelo rumano para tareas de reabastecimiento en su campaña de ataques.

La ministra de Asuntos Exteriores rumana, Oana Ţoiu, afirmó que el Gobierno iraní se limitó a hablar de “consecuencias políticas y legales en el futuro” cuando el pasado lunes criticó a Rumanía por permitir el despliegue de tropas y equipos de EE.UU. en su territorio para respaldar ataques aéreos contra Teherán.

Se trata, principalmente, de aviones de reabastecimiento en vuelo.

El Ministerio de Exteriores de Irán calificó esa autorización como una «participación en una agresión militar» y advirtió de que dejará «una mancha negra» en las relaciones bilaterales.

Ţoiu recalcó que “no existen amenazas directas por parte de Irán” y que los rumanos pueden seguir sintiéndose seguros.

Algunos medios rumanos han informado de forma sensacionalista sobre esas falsas amenazas iraníes y han generado cierta polémica e inquietud. EFE

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