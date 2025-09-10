Rumanía despliega cazas ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo
Bucarest, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que desplegó dos cazas F-16 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo en la madrugada del martes al miércoles, la misma noche en la que Polonia afirma haber derribado tres de esos aparatos de Rusia que invadieron su territorio.
El Ministerio informó en un comunicado que en la noche del 9 al 10 de septiembre los radares de vigilancia detectaron un grupo de drones aéreos en la zona de Vâlcov, una ciudad ucraniana a orillas del Danubio cerca de la frontera con Rumanía.
Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron a las 00.59 (22.59 GMT) de la Base Aérea de Feteşti, sur este del país, para investigar la presencia de esos drones. EFE
