Rumanía despliega dos cazas F-16 ante la presencia de drones cerca de su frontera

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Bucarest, 17 mar (EFE).- Dos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Rumanía fueron desplegados ante la presencia de drones cerca de la frontera con Ucrania, donde las autoridades buscan eventuales fragmentos de estos aparatos aéreos no tripulados que presuntamente formaron parte de un ataque ruso.

Según informó este martes el Ministerio de Defensa rumano, los cazas despegaron de la base aérea de Fetesti, en el sureste del país balcánico, a las 01.40 hora local de hoy (22.40 GMT), tras lo cual se emitió una alerta para la población de la comarca de Tulcea que se mantuvo hasta las 03.00 hora local (0.00 GMT).

Las autoridades están inspeccionando una zona cerca de la localidad de Plauru donde se estima que pudieron caer fragmentos de drones. EFE

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