Rumanía despliega dos cazas F-16 ante la presencia de drones cerca de su frontera

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Bucarest, 17 mar (EFE).- Dos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Rumanía fueron desplegados este martes ante la presencia de drones cerca de la frontera con Ucrania, donde las autoridades buscan eventuales fragmentos de estos aparatos aéreos no tripulados que presuntamente formaron parte de un ataque ruso.

Según informó este martes el Ministerio de Defensa rumano, los cazas despegaron de la base aérea de Fetesti, en el sureste del país balcánico, a las 01.40 hora local de este martes (23.40 GMT), tras lo cual se emitió una alerta para la población de la comarca de Tulcea que se mantuvo hasta las 03.00 hora local (01.00 GMT).

Las autoridades están inspeccionando una zona cerca de la localidad de Plauru donde se estima que pudieron caer fragmentos de drones.

«La búsqueda continuará durante el día, con mejor visibilidad», indicaron fuentes del Ministerio de Defensa.

El incidente se produjo después de registrarse otros tres similares el viernes pasado, cuando despegaron tanto aviones F-16 de la Fuerza Aérea rumana como Eurofighter Typhoon alemanes de la OTAN.

La nota de Defensa destaca que las fuerzas rusas atacaron anoche con drones objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía en el delta del Danubio.

Las autoridades rumanas seguirán informando a las estructuras de la Alianza Atlántica en tiempo real sobre las situaciones generadas por los ataques, manteniéndose en contacto permanente con ellas, añade.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 178 drones, entre ellos unos 110 shaheds, de los que las defensas ucranianas lograron neutralizar 154.

Rumanía, que comparte con Ucrania una frontera de 650 kilómetros, ha registrado varios casos de incursiones de drones en su espacio aéreo desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa del país vecino. EFE

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