Rumanía domina por 3-1 la serie del Grupo II de la Copa Davis

San Salvador, 14 sep (EFE).- El equipo de Rumanía venció por 3-1 al de El Salvador en la serie del Grupo Mundial II de la Copa Davis.

Marcelo Arévalo y César Cruz alimentaron la esperanza salvadoreña al imponerse este domingo por doble 6-4 a Mircea-Alexandru Jecan y Bogdan Pavel y dejar parcialmente la serie 1-2 favorable a los visitantes.

Sin embargo, Cruz no pudo ante Radu David en el siguiente duelo y cayó por 6(5)-7(7) y 3-6.

Rumanía abrió ventaja el sábado luego de que Arévalo, el tenista número uno de El Salvador, cayó por 7-6 (3), 3-6 y 2-6 ante Radu Turcanu.

Además, Cruz cayó por 1-6 en el primer set y ganó por 6-2 el segundo ante el rumano Gabriel Ghetu, pero el duelo fue suspendido la noche del sábado por la lluvia para ser reanudado este domingo y al final el salvadoreño fue derrotado en un tercer set por 2-6.

Rumania, tras ser ganador de esta serie, competirá en los play-off por el ascenso al Grupo Mundial I 2026, mientras que El Salvador jugará por la permanencia en el Grupo Mundial II.

En febrero pasado, el equipo salvadoreño liderado por Arévalo, el número 3 del mundo y quien enfrentó esta serie tras competir en el Abierto estadounidense, ganó su serie a Moldavia por 3-2.

Con este resultado se afianzó en el Grupo II. EFE

