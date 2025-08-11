Rumanía emite una alerta meteorológica con temperaturas de 41 grados y riesgo de incendios

1 minuto

Bucarest, 11 ago (EFE).- Las autoridades rumanas han emitido este lunes una alerta meteorológica para las próximas 24 horas ante la previsión de que las temperaturas lleguen a máximos de 41 grados en algunas regiones, y con un elevado riesgo de incendio debido también a los fuertes vientos.

La Administración Nacional de Meteorología ha indicado que en los condados de Mehedinți y Dolj, en el suroeste del país, se registrarán temperaturas máximas de 39 a 41 grados, con elevados índices de humedad, y ‘noches tropicales’ con mínimas de hasta 23 grados.

En Bucarest, las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima durante la noche y los 37 de máxima.

A la alerta de calor, de nivel rojo o naranja según las regiones, se une una por fuertes vientos en el sureste del país.

Las autoridades han aconsejado a la población evitar refugiarse o pasar cerca de árboles, postes, vallas publicitarias y elementos de construcción que puedan desprenderse fácilmente debido al viento.

Además, se ha pedido a la ciudadanía que evite la exposición prolongada al sol y recomienda el consumo de agua y frutas y verduras frescas y evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los bomberos han pedido que no se enciendan fuegos en zonas con vegetación seca o arbolada para prevenir la aparición de llamas, después de haber intervenido durante el fin de semana para extinguir más de 500 incendios que quemaron 1.500 hectáreas.EFE

