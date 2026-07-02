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Rumanía envía a Venezuela un avión con ayuda humanitaria, incluido material médico

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Bucarest, 2 jul (EFE).- Rumanía envió a Venezuela este jueves un avión con ayuda humanitaria, incluidos suministros médicos, para atender a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, que causó más de 2.200 muertos.

La carga incluye material de alojamiento y abrigo, como tiendas de campaña, mantas y sacos de dormir, así como suministros médicos esenciales, entre ellos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y soluciones antisépticas, informaron a EFE fuentes del Departamento de Situaciones de Emergencia.

Este envío de ayuda humanitaria está dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que coordina la movilización de recursos entre Estados miembros para asistir a la población afectada.EFE

asp-ll/cc

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