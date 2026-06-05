Rumanía evacúa a mil personas en Constanza tras la explosión del dron naval

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Bucarest, 5 jun (EFE).- Unas mil personas fueron evacuadas de forma preventiva de las playas cercanas al puerto rumano de Constanza, el principal del país en el mar Negro, tras la explosión este viernes de un dron marítimo que no causó víctimas ni daños materiales, informaron las autoridades.

Tras la explosión registrada en ese puerto a las 10.30 horas local (08.30 GMT) el Servicio de Emergencias estableció un perímetro de seguridad de un kilómetro y la Policía bloqueó el acceso a las zonas costeras, mientras unos 80 agentes de policía y efectivos de protección civil fueron desplegados en la zona.

El Ministerio de Defensa de Rumanía precisó que el artefacto era un dron naval del tipo utilizado en el conflicto de Ucrania, aunque no concretó si era ruso o ucraniano.

Por su parte, la Marina ucraniana reconoció que uno de sus drones marítimos «perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía» y atribuyó el incidente, que causó la explosión del dron en el puerto de Constanza, a interferencias electrónicas rusas.

Las autoridades rumanas señalaron que las evacuaciones fueron estrictamente preventivas, aunque han reforzado la vigilancia del litoral para evitar cualquier riesgo.

El presidente rumano, Nicușor Dan, aseguró desde Montenegro, donde participa en una reunión de la Unión Europea sobre los Balcanes, que los drones detectados a la deriva en el mar Negro ya han sido localizados y no representan una amenaza inminente.

Según el prefecto de Constanza, Adrian-Teodor Picoiu, el dron formaba parte de un grupo de cinco naves, algunas de las cuales podrían haberse dirigido hacia aguas turcas o búlgaras.

Rusia ha rechazado cualquier responsabilidad y aseguró que el dron era ucraniano, criticando los intentos de vincularlo a Moscú.

Según medios locales, la nave medía unos siete metros y estaba equipado con un temporizador. EFE

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