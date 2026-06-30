Rumanía extiende la máxima alerta por calor a casi todo su territorio, con hasta 41 grados

Compartir

1 minuto

Bucarest, 30 jun (EFE).- El servicio de meteorología de Rumanía ha extendido a casi todo el territorio del país la alerta roja por calor extremo, alertando de que los termómetros subirán este martes hasta 41 grados centígrados antes de la llegada de un frente de mal tiempo que afectará a varias regiones con lluvias, granizo y tormentas aisladas.

La alerta roja, la máxima por calor, rige hoy en Bucarest y en 39 de los 41 condados del país, mientras que el nivel naranja sigue vigente en los condados de Constanza y Tulcea, junto al Mar Negro, y en el delta del Danubio, donde los termómetros rondarán los 31 grados.

Además de afectar a la salud de muchas personas – Rumanía registró tres muertes por golpes de calor y ahogo entre el domingo y el lunes-, las elevadas temperaturas están causando daños en los materiales con los que están construidas carreteras y vías férreas.

La Compañía Nacional de Gestión de Infraestructuras Viales ha impuesto restricciones en varias carreteras para vehículos de más de 7,5 toneladas, mientras que el servicio de tranvías tuvo que suspenderse en la ciudad Timisoara, en el oeste del país, debido al derretimiento del material bituminoso de las vías.

Las autoridades han instado a la población a evitar la exposición al sol, hidratarse, evitar el alcohol y las bebidas con alto contenido de cafeína o azúcar y nunca dejar en los coches niños, mascotas o recipientes a presión. EFE

asp-wr/cc