Rumanía halla restos de un dron cerca de la frontera con Ucrania tras nuevos ataques rusos

2 minutos

Bucarest, 11 nov (EFE).- Rumanía encontró fragmentos de un dron caído anoche cerca de la ciudad de Tulcea, a unos cinco kilómetros de la frontera con Ucrania, en un incidente ocurrido tras una nueva oleada de ataques rusos contra los puertos ucranianos del Danubio, informó este martes el Ministerio de Defensa rumano.

Los radares de la Policía Aérea detectaron grupos de drones cerca del espacio aéreo rumano, lo que llevó a activar de forma preventiva los sistemas de defensa, pero las malas condiciones meteorológicas en la zona impidieron el despegue de los cazas, indicó Defensa en un comunicado.

Poco después de medianoche, las autoridades emitieron una alerta para la población del norte de la comarca de Tulcea, mientras se registraban explosiones en el puerto ucraniano de Izmail, situado justo en la frontera con Rumanía cerca de la desembocadura del Danubio.

A la 01:09 (3.09 GMT), el Ministerio de Defensa recibió el aviso del impacto de un dron en la zona de Grindu, territorio rumano a cinco kilómetros de la frontera.

Equipos militares se desplazaron al lugar y confirmaron la posible presencia de restos de dron, poco después la zona fue acordonada y se iniciaron tareas de búsqueda durante la madrugada.

El presidente rumano, Nicușor Dan, calificó lo sucedido como un «accidente» y recordó que «esto ya ha ocurrido antes», en referencia a incidentes semejantes desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Desde mayo, Rumanía cuenta con una ley que autoriza el derribo de drones que violen su espacio aéreo y en septiembre se simplificaron los protocolos al permitir al responsable de la vigilancia aérea ordenar los derribos de forma inmediata. EFE

