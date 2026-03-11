The Swiss voice in the world since 1935
Rumanía permite el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra en Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bucarest, 11 mar (EFE).- Rumanía aceptará el despliegue de equipos y fuerzas militares de Estados Unidos para apoyar los bombardeos aéreos en Irán, anunció este miércoles el presidente rumano, Nicusor Dan, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.

Según precisó el mandatario rumano, se trata de aviones cisterna, equipos de seguimiento e instalaciones de comunicaciones por satélite, que serán desplegados en Rumanía en el marco del escudo antimisiles de Deveselu, ubicado en el sur del país.

Según la prensa rumana, Estados Unidos había solicitado a Rumanía el envío de nuevas fuerzas y equipos a la Base Aérea de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’, cerca de la costa del mar Negro. EFE

