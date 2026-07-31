Rumanía se declara en alerta nacional por la escasez de energía

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Bucarest, 31 jul (EFE).- Rumanía se ha declarado en «estado de alerta nacional» hasta el 31 de agosto debido a la escasez de energía desencadenada por una prolongada sequía y el drástico descenso del caudal del río Danubio, que ha obligado a desactivar un reactor nuclear clave para la producción de electricidad.

La medida fue adoptada durante una reunión de emergencia del Consejo de Ministros, según anunció el primer ministro interino, Ilie Bolojan.

El jefe de Gobierno detalló en un comunicado oficial que el caudal del Danubio se ha reducido a menos de la mitad de sus niveles habituales y no se descartan nuevas disminuciones en los próximos días.

Esta situación meteorológica hace prever como muy probable la desconexión a corto plazo del segundo reactor de la central nuclear de Cernavoda, después de que la primera unidad tuviera que suspender sus operaciones a principios de esta semana.

“Esto significaría que perderíamos aproximadamente el 20 % de la producción de electricidad a nivel nacional, una producción muy importante porque es continua, incluso durante las horas de la noche, cuando el consumo aumenta considerablemente”, explicó el primer ministro.

La función principal del estado de alerta es facilitar una rápida coordinación de las instituciones en materia de energía, transporte, gestión del agua y situaciones de emergencia, y no implica restricciones para los ciudadanos.

No obstante, Bolojan hizo un llamamiento a la población y a las empresas para reducir el consumo energético.

En la actualidad, Rumanía requiere importar alrededor de 1,700 megavatios (MW) de electricidad en las horas de mayor demanda vespertina, momento en el que el consumo nacional promedia los 7,000 MW.

Los análisis técnicos estiman que si la planta de Cernavoda queda totalmente fuera de servicio, las necesidades de importación transfronteriza podrían superar los 2,500 MW.

Ante este escenario, Bolojan explicó que se está manteniendo contacto con las autoridades de la vecina Ucrania para comprarles más electricidad, al tiempo que instó a los operadores nacionales de centrales térmicas de gas y carbón, así como parques eólicos y fotovoltaicos, a operar al máximo de su capacidad.

De forma paralela, el Consejo de Ministros aprobó una partida presupuestaria de unos 1.3 millones de euros destinada a obras hidráulicas urgentes para desviar temporalmente agua desde un canal adyacente hacia la zona de captación de la planta de Cernavoda, con el objetivo de garantizar la refrigeración y continuidad del segundo reactor. EFE

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