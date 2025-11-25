Rumanía y Moldavia denuncian incursiones de drones tras una nueva ola de bombardeos rusos contra Ucrania

Rumanía y Moldavia denunciaron el martes incursiones de drones en su espacio aéreo, después de una nueva ola de ataques aéreos rusos en la vecina Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa de Rumanía el primer dron «cruzó el espacio aéreo nacional» desde Vylkove, en Ucrania, hasta la zona de Chilia Veche, en el condado de Tulcea, en el este del país.

«Dos aviones alemanes Eurofighter Typhoon despegaron de la Base Aérea Mihail Kogalniceanu para monitorear la situación», añadió el ministerio.

Posteriormente, dos aviones F16 detectaron una segunda incursión de drones en la región de Galati.

En Moldavia, la aldea de Cuhurestii de Jos, en el distrito de Floresti, tuvo que ser evacuada después de que fragmentos de drones cayeran sobre una casa.

«La unidad técnica de explosivos de la policía se dirige al lugar de los hechos. La gente ha sido evacuada y la zona acordonada», indicó la policía.

