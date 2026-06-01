Rumania afirma que el dron que impactó contra un edificio es un Geran-2 de fabricación rusa

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El dron que impactó la noche del 28 al 29 de mayo contra un edificio en Rumania, cerca de la frontera con Ucrania, es un Geran‑2 de fabricación rusa, afirmó el domingo el presidente rumano, Nicusor Dan.

Se trata de la primera caída de un dron sobre un edificio residencial fuera de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a ese país en febrero de 2022.

«El dron que se estrelló el jueves por la noche en Galati es un Geran‑2, de origen ruso», afirmó Dan en un mensaje en X, acompañado de cuatro imágenes que supuestamente muestran el aparato.

«Esa es la conclusión inequívoca del informe técnico elaborado por los expertos del Estado rumano», subrayó.

Un niño de 14 años y una mujer de 53 fueron hospitalizados el viernes después de que el dron impactara contra un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera con Ucrania.

La embajada de Rusia en Bucarest acusó a Kiev de haber orquestado una provocación, y el presidente Vladimir Putin declaró el viernes que «nadie» podía determinar con autoridad el origen de la aeronave hasta que se realizara un examen exhaustivo.

En su mensaje del domingo, Dan señaló que se había llevado a cabo una pericia técnica completa que demostraba la «entera responsabilidad» de Moscú.

«Los hechos son el mejor remedio contra las mentiras de Putin y demuestran que las manipulaciones de Rusia no prosperarán», reaccionó al anuncio de Bucarest el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

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