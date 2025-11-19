Rumania despliega aviones de combate tras una nueva incursión de drones

Rumania, país fronterizo con Ucrania y miembro de la OTAN, desplegó aviones de combate la madrugada del miércoles tras una nueva incursión de drones, informó el Ministerio de Defensa, mientras la vecina Moldavia denunció un incidente similar.

Ambos países han registrado varias violaciones de su espacio aéreo, incluida la caída de fragmentos de drones en su territorio, desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Cuando ocurrió el incidente, dos cazas alemanes desplegados en Rumania vigilaban la situación aérea en la frontera con Ucrania, a raíz de ataques aéreos rusos, indicó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado de prensa.

«Durante unos minutos se detectó la señal de un dron que había penetrado unos ocho kilómetros en el espacio aéreo nacional» antes de desaparecer de los radares, agregó el ministerio, y se envió una alerta telefónica a los residentes del condado de Tulcea, en el sureste del país.

«El dron reapareció de forma intermitente en el radar durante unos 12 minutos», precisó el comunicado, añadiendo que no se notificó ningún impacto en tierra.

«Dos aviones adicionales, cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana, fueron movilizados», añadió el ministerio.

Moldavia también informó sobre la incursión de un dron durante la noche.

«Tras un intercambio de información con sus socios de Ucrania y Rumanía, se ha confirmado que un dron sobrevoló el espacio aéreo nacional», afirmó el Ministerio de Defensa moldavo en un comunicado.

Añadió que el aparato volaba en el sur del país a una altitud baja, de aproximadamente 100 metros, y no fue detectado por los sistemas de vigilancia.

