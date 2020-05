Marcus Schmidt, gerente de proyectos para la prevención de plagas urbanas, también declaró al periódico Tages-Anzeiger que no se podía concluir que hubiera un problema con las ratas. A menudo se escucha que, por regla general, hay una rata por persona en las grandes ciudades, pero eso no tiene base científica.

¿Las ratas conquistan ciudades suizas? Melanie Eichenberger 25 de mayo de 2020 - 09:28 En grandes ciudades como Nueva York o París nadie se sorprende cuando advierte un ratón o una rata. Pero en la aséptica Suiza los roedores nunca han (¿habían?) sido un problema. Medios locales de prensa aseguraron haber descubierto una notable presencia de estos roedores. ¿Qué sucede realmente? Todo comenzó cuando hace unos días unas ratas fueron vistas en un supermercado de Zúrich. Un video de esa plaga exótica (para Suiza) produjo reacciones en medios sociales y tradicionales. El Sonntagszeitung informó: “Las ratas conquistan ciudades suizas”. ¿Es eso cierto?, nos preguntamos. Procedimos a verificar. “Los roedores son siempre un asunto de temporada”, dice Simon Gross, de la empresa de control de plagas Desinfecta. En el verano pasado la firma notó un aumento significativo de los roedores. “Pero esto cambia según la estación, y el número (de animales) sigue cayendo”. Contrario a lo que afirman diversos medios de prensa y redes sociales sobre la multiplicación de las ratas, los ratones son el mayor problema. “Por supuesto, también tenemos infestación de ratas aquí y allá, pero eso sucede más a menudo al aire libre, dice Gross. No todas las ratas son pardas El comportamiento de las ratas y los ratones es muy diferente, explica el experto. Mientras que la rata es en general neofóbica -evita cualquier cosa diferente a lo habitual-, un ratón es mucho más valiente. Por esa razón, una infestación de ratones es percibida mucho antes. Además, no siempre es fácil distinguir una rata joven de un ratón adulto. “Sin embargo, en el caso del supermercado de Zúrich, supongo que se trata más bien de ratones”, dice el experto en plagas con base en el viralizado video de teléfono celular. Una rata adulta puede crecer hasta 30 centímetros. Desinfecta ha puesto trampas digitales en más de cien ubicaciones en Suiza. Están equipadas con un transmisor electrónico, con lo que cada vez que captura a un animal envían un mensaje a un servidor. Eso permite al operador de control de plagas monitorear el aumento de las poblaciones de ratas y ratones en tiempo real. La ratonera rompe el cuello del animal. Desinfecta también usa cámaras. Las redes sociales disparan “histeria” ¿Es tan grave? Pareciera, porque existe otro fenómeno que sugiere la mayor incidencia de ratas, como explica Thomas Iseli, de la firma Insekta Pestling Technology GmbH: “En lugar de informar a la empresa en cuestión sobre el avistamiento de una rata o un ratón en un escaparate, esas imágenes son difundidas cada vez más en las redes sociales o en los medios de prensa”. “Para una rata, un agujero de la talla de un pulgar es suficiente, mientras que un ratón puede pasar a través de una abertura de apenas cinco milímetros”. Thomas Iseli, control de plagas Las empresas no estarían en posibilidad de controlar la situación si estuvieran infestadas de roedores, advierte Iseli. Incluso con la contratación de una compañía de control de plagas, la situación no se puede cambiar de la noche a la mañana. “No somos magos”, subraya. Los cazadores de roedores observan de dónde vienen los animales, sellan el área y colocan cebos. “Para una rata, un agujero de la talla de un pulgar es suficiente, mientras que un ratón puede pasar a través de una abertura de apenas cinco milímetros”, precisa. Según Iseli, el monitoreo de las empresas en términos de infestación de plagas no es requerido por ley en Suiza. Es diferente en Alemania, donde se exigen ciertas normas ISO o IFS: “Allá, los minoristas de alimentos tienen que trabajar con compañías de control de plagas y garantizar controles regulares”. Las ciudades desmienten Consultamos a autoridades citadinas para aclarar la situación y señalaron que Suiza no sufre un problema de plaga de ratas. Zúrich y Berna son categóricas. La capital del país detalla: “El control periódico ha sido capaz de contener a la población de ratas en las últimas décadas”. La sensibilización de la población también ha contribuido por el hecho de que el sistema de alcantarillado se ha vuelto menos atractivo para las ratas. Marcus Schmidt, gerente de proyectos para la prevención de plagas urbanas, también declaró al periódico Tages-Anzeiger que no se podía concluir que hubiera un problema con las ratas. A menudo se escucha que, por regla general, hay una rata por persona en las grandes ciudades, pero eso no tiene base científica. Gross e Iseli, ambos exterminadores, coinciden en que las temperaturas más altas favorecen la multiplicación de ratas y ratones. En temperaturas frías, los animales enfermos o débiles mueren más fácilmente y los nidos se congelan. Cuando hace calor, los animales se reproducen más rápidamente. “El calentamiento global es bueno para nuestro negocio”, bromea Iseli.