Rushdie en juicio contra su atacante: «Pensé que me estaba golpeando, pero eran puñaladas»

Guillermo Azábal

Chautauqua (Estados Unidos), 11 feb (EFE).- El escritor británico-estadounidense Salman Rushdie relató este martes en el Tribunal del Condado de Chautauqua (estado de Nueva York) cómo vivió el intento de asesinato que sufrió por parte del joven Hadi Matar (27 años) en un lugar situado a escasos metros de esta corte, el 12 de agosto de 2022, así como las consecuencias que tuvo en su vida.

«Pensé que me estaba golpeando, pero eran puñaladas. No podía ser con el puño porque vi que una gran cantidad de sangre manchaba mi ropa. Me golpeaba y acuchillaba repetidamente», declaró el autor de origen indio, quien contó que recibió un tratamiento hospitalario intensivo en el que necesitó «estar conectado a un ventilador durante las 24 horas del día» y que el posoperatorio fue muy «duro», al experimentar «importantes problemas para caminar».

En la intervención de Rushdie ante el tribunal, que ya ha concluido, detalló incluso cómo el arma percutía sobre su ojo, cuello, mano, pecho y muslo. Según el escritor, perdió la consciencia hasta «prácticamente el día siguiente» y requirió cuidados médicos durante «los siguientes 17 días».

Pasada la primera hora de la intervención de Rushdie, el fiscal de distrito del Condado de Chautauqua Jason Schmidt se dispuso a cambiar el foco y abordar entonces el contenido del último libro del autor afincado en Nueva York -‘Knife’ (‘Cuchillo’, en su edición en español)-, cuando el juez David Foley lo interrumpió, llamó a defensa y fiscales aparte y no le permitió continuar.

«Son unas memorias donde revelo cómo viví todo este incidente», había acertado a afirmar el autor de otras obras como ‘Hijos de la medianoche’ antes de la interrupción a la que siguió un receso de esta audiencia, en la que también podría testificar Matar, que enfrenta hasta 25 años de cárcel y 7 de libertad vigilada por cargos de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado.

La pertinencia del libro ‘Knife’ como prueba

De hecho, ‘Knife’, en el que Rushdie recrea una conversación con su agresor, había sido citado por la defensa de Matar como una obra que condicionaba al jurado y que debía evitarse durante el proceso para conseguir “un juicio justo”.

Asimismo, a lo largo de la sesión, los abogados de Matar interrogaron a Rushdie, con una estrategia basada en la posibilidad de que el aturdimiento del autor le habría podido hacer mezclar recuerdos.

«La memoria falla a veces, pero cada vez que me estoy explicando sobre algún punto, estoy matizando si tengo un recuerdo exacto o si pueden estar viciados. Por eso no he asegurado nada acerca de los segundos posteriores al ataque», se defendió Rushdie.

A pesar del semblante serio de Rushdie durante el interrogatorio, al abandonar la sala dedicó una sonrisa a su esposa Rachel Eliza Griffiths -sentada en la segunda fila de un tribunal con capacidad para 120 personas- y le saludó moviendo los dedos de la mano en un gesto cariñoso que le fue correspondido.

Al terminar de comparecer, uno de los acompañantes de Rushdie presentes en la corte sonrió aliviado y cerró el puño en claro gesto de victoria.

La audiencia se está llevando a cabo en Mayville, un municipio de menos de 2.000 habitantes dentro del condado de Chautauqua; al oeste del estado de Nueva York y prácticamente en la frontera con Canadá.

La distancia con la propia Nueva York, separada por unas 7 horas en coche, y las gélidas temperaturas -de hasta -15 grados Celsius hoy- con carreteras atestadas de nieve han contribuido a que el evento no cuente con mayor expectación que la de los medios de comunicación. EFE

