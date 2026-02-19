Rusia, airada, advierte del colapso de red ferroviaria de Armenia si quita gestión a Moscú

3 minutos

Moscú, 19 feb (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad y exministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, advirtió indignado este jueves de un posible colapso de la red ferroviaria de Armenia si su gobierno le quita la gestión a la empresa estatal rusa.

«El sistema, construido durante casi dos décadas, podría simplemente colapsar de la noche a la mañana», declaró Shoigú a TASS.

Según el exministro, Rusia invirtió en total unos 30.000 millones de rublos (cerca de 391 millones de dólares) en la red ferroviaria armenia, a través de Ferrocarriles del Cáucaso Sur -una filial de la estatal Ferrocarriles de Rusia (RZhD).

«Y ahora, (el primer ministro armenio) Nikol Pashinián afirma que la concesión de los ferrocarriles armenios a una empresa rusa ahuyenta a posibles socios, obstaculizando los proyectos regionales, y está considerando transferir la gestión de la red ferroviaria armenia a un país amistoso tanto de Rusia como de Armenia», señaló.

La semana pasada, Pashinián propuso a Rusia que vendiera su concesión de la gestión de la red ferroviaria armenia a un estado amistoso tanto con Moscú como con Ereván, debido a «ciertas pérdidas competitivas» para la república, e insistió en que no era un paso en contra de Rusia.

Entre las opciones se nombró a Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Shoigú recordó que el acuerdo entre Rusia y Armenia se firmó en 2008 debía durar por 30 años, hasta 2038.

Añadió que ese pacto estipula que la parte rusa utilizará, gestionará, operará, mantendrá, reparará y realizara las mejoras necesarias en los activos de la concesión.

«Como referencia, al firmar el acuerdo, la parte rusa asumió la responsabilidad de más de 1.200 activos inmobiliarios de la concesión y más de 12.500 bienes muebles de la red ferroviaria», explicó.

Expuso que en los últimos 20 años, gracias al acuerdo, se pagaron más de 15.000 millones de rublos al presupuesto armenio en impuestos y se repararon más de 520 kilómetros de vías de una longitud de red operativa de aproximadamente 700 kilómetros.

«Se ha reemplazado el 50% de las traviesas y se han reparado y reconstruido más de 50 estructuras, incluidos 38 puentes y dos túneles», dijo.

Expuso de este modo la contribución de la parte rusa a la economía armenia y la importancia a nivel estratégico de tal decisión.

«Actualmente, la empresa, como empleadora, garantiza el empleo a más de 2.500 personas. Casi todos son residentes y ciudadanos de Armenia y reciben todas las prestaciones sociales necesarias», añadió.

Shoigú se remontó también a las raíces del acuerdo, cuando «tras el colapso de la Unión Soviética, el sistema armenio se encontraba en una grave crisis».

«Se requirieron importantes inversiones financieras para la modernización, incluyendo la sustitución del material rodante obsoleto. En estas circunstancias, el gobierno armenio anunció una licitación para la restauración del ferrocarril, en la cual resultó ganadora Rusia», declaró. EFE

mos/llb