Rusia, dispuesta a reanudar negociaciones sobre desarme una vez expire el START III

2 minutos

Moscú, 4 feb (EFE).- El Kremlin aseguró este miércoles que está abierto a futuras negociaciones sobre estabilidad estratégica una vez expire este jueves el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos.

«Seguimos abiertos a la búsqueda de vías negociadoras para garantizar la estabilidad estratégica», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso el pasado 22 de septiembre a su colega estadounidense, Donald Trump, prolongar «un año» los límites contemplados por el tratado «en calidad de autolimitaciones voluntarias», pero que no recibieron respuesta oficial de los estadounidenses.

«Putin ha subrayado que, en esta situación, actuaremos de manera equilibrada y responsable, sobre la base de un análisis detallado sobre la situación en el terreno de la seguridad», añadió Ushakov.

El Kremlin ha advertido a Trump, quien ha expresado su deseo de que China se sume a las futuras negociaciones de desarme estratégico, que firmar un nuevo tratado será un proceso «largo y difícil».

Moscú también recordó la postura expresada por Trump en su reciente entrevista con el New York Times: «¿Que expira el documento? (Pues) Haremos uno nuevo, que será aún mejor».

China se opone a sumarse a un futuro START con el argumento de que su arsenal es diez veces menor que el ruso y estadounidense, postura que el Kremlin apoya.

Precisamente, Putin y el líder chino, Xi Jinping, abordaron la cooperación estratégica el miércoles, durante una videoconferencia.

Debido al apoyo militar de EE.UU. a Ucrania, Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años. EFE

mos/llb