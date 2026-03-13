Rusia, dispuesta a seguir cooperando con Organización de Prohibición de Ensayos Nucleares

Moscú, 13 mar (EFE).- Rusia está dispuesta a continuar su cooperación con la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), declaró este viernes el ministerio de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al recibir al secretario ejecutivo de CTBTO, Robert Floyd.

«Apreciamos mucho su compromiso de mantener el carácter despolitizado del trabajo del organismo que dirige», dijo Lavrov, citado por las agencias rusas, a Floyd.

Agregó que esto es especialmente importante en los tiempos actuales, cuando «las tensiones pueden escalar en cualquier momento, como, de hecho, ocurre».

Eso, según el ministro ruso, crea la sensación de que la no proliferación nuclear está en riesgo.

Lavrov agradeció nuevamente la postura de CTBTO, que «no les sigue el juego» a los que intentan escalar las tensiones y aseguró que Moscú quiere seguir cooperando con la organización.

Floyd, por su parte, dio las gracias a Rusia por su labor dentro de la CTBTO y «su importante contribución» al sistema internacional de vigilancia para la detección de ensayos.

El Tratado de la CTBTO, firmado desde 1996 por casi todos los países del mundo, aún no ha entrado oficialmente en vigor, ante la falta de ratificación por parte de una serie de estados con programas nucleares relevantes, entre ellos, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte.

Si bien no está en marcha, la CTBTO cuenta con un sistema de monitoreo (IMS, por sus siglas en inglés) con más de 300 estaciones repartidas por todo el mundo, capaces de percibir cualquier detonación nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a finales del año pasado que se planteaba la posible reanudación de las pruebas con arsenal nuclear.

Rusia, por su parte, pidió aclaraciones de las «contradictorias señales» de Washington sobre ese asunto y recordó que el líder ruso, Vladímir Putin, había señalado en 2023 que «si Estados Unidos o cualquier otro Estado participante en el correspondiente acuerdo realizan tales pruebas, entonces Rusia también tendrá que dar los pasos adecuados de respuesta».

Mientras, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, propuso a Putin reanudar las pruebas y aseguró que el polígono ártico de Nueva Zembla está listo, aduciendo que EE.UU. está ampliando su arsenal estratégico y se plantea desplegarlo en Europa.EFE

