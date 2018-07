Suiza quedó fuera del Mundial, aunque no por falta de apoyo, como vimos en las fotos y mensajes que nos enviaron desde todo el mundo, vía nuestros canales sociales digitales. Pero la fiesta sigue en Rusia.

En la recta final del Mundial 07 de julio de 2018 - 11:00 Suiza quedó fuera del Mundial, aunque no por falta de apoyo, como vimos en las fotos y mensajes que nos enviaron desde todo el mundo, vía nuestros canales sociales digitales. Pero la fiesta sigue en Rusia. Apenas una selección de las imágenes recibidas, de los seguidores de la selección helvética. Un modo de acercarnos a la Quinta Suiza. La derrota 1-0 del martes ante Suecia en octavos de final fue una decepción para los numerosos aficionados suizos, algunos de los cuales pensaban que el equipo merecía ir más lejos. Independientemente del resultado final, los suizos residentes en el extranjero que nos escribieron sostienen que la escuadra rojiblanca dio lo menor de sí. Y aunque ya para la cuadra helvética el Mundial es historia, en los medios de información un asunto invita a la discusión. La participación de jugadores con doble nacionalidad se pone en tela de juicio: ¿Locura o una idea digna de plantearse?