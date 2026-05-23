Rusia añade tres empresas de alcohol a la lista de productos armenios vetados

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Moscú, 23 may (EFE).- Las autoridades rusas anunciaron este sábado la suspensión de la venta en el país de la producción de tres empresas de vino y coñac armenios, en medio de tensiones con Ereván por su acercamiento a la Unión Europea (UE).

Esta sanción fue anunciada por el organismo para la defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, que aseguró que las bebidas alcohólicas vetadas no cumplen con los requisitos obligatorios para su circulación en el mercado ruso.

La medida se suma a otras, impuestas recientemente a flores, frutas y agua mineral de Armenia.

Las relaciones entre Moscú y Ereván se tensaron en el último mes debido a la celebración en la capital armenia de una cumbre con la Unión Europea, así como de la octava reunión de la Comunidad Política Europea a la que asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Algunos expertos advierten que las presiones sobre Ereván en víspera de las elecciones parlamentarias del 7 de junio pueden perjudicar las opciones de los partidos prorrusos que medirán sus fuerzas con el gobernante Contrato Cívico, hasta ahora el favorito en las encuestas de intención de voto.

Las autoridades armenias, por su parte, han intentado hasta ahora quitar hierro a las rencillas con Moscú y han asegurado que sus lazos con la UE no impedirán desarrollar también las relaciones con Rusia, el principal socio comercial del país caucásico.EFE

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