Rusia aún espera que EE.UU. se sume a la prolongación por un año del tratado START III

Moscú, 28 oct (EFE).- Rusia aún espera que Estados Unidos apoye oficialmente la propuesta del Kremlin de prolongar por un año el START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambos países, aseguró hoy Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

«Espero que podamos recibir una respuesta positiva de EE.UU. en el sentido de que ellos también estén de acuerdo en cumplir de manera unilateral con los indicadores estipulados en el START», dijo Lavrov en rueda de prensa en Minsk.

El ministro recordó que, como el presidente estadounidense, Donald Trump, ya valoró positivamente la iniciativa rusa -la calificó de «buena idea»-, Moscú confiaba en que eso «se traduciría en un anuncio oficial», según informó la agencia Interfax.

Subrayó que la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, es «un gesto de buena voluntad», ya que la fecha de expiración -5 de febrero- se acerca «y no hay otras variantes para conservar alguna clase de limitación en materia de estabilidad estratégica».

«Para dedicarse a un nuevo tratado, por supuesto, se necesita una atmósfera totalmente diferente en las relaciones ruso-estadounidenses», admitió.

Aunque reconoció que, al contrario que la anterior Administración de la Casa Blanca, la actual «aboga por el diálogo y considera que es su obligación como potencia que posee armas nucleares».

Recientemente, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, advirtió de una posible escalada nuclear si no se prolonga el START III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas).

«Una alternativa indeseable a la medida propuesta por Rusia sería la creación de un vacío total en términos de restricciones al potencial nuclear, el aumento de las tensiones y una mayor escalada de la amenaza nuclear», afirmó.

Al proponer su prolongación, Putin aseguró que esa medida «solo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión».

Putin calificó de paso «erróneo» y «corto de miras» desde «muchos puntos de vista» una posible renuncia definitiva de EE.UU. al tratado, que fue firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes estadounidense, Barack Obama, y ruso, Dmitri Medvédev.

Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Putin presidió la pasada semana ejercicios nucleares y anunció el ensayo de un misil de crucero de propulsión nuclear y largo alcance, Burevéstnik, tras lo que Trump le recomendó que dejara de probar misiles y detuviera de una vez por todas la guerra en Ucrania.EFE

