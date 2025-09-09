The Swiss voice in the world since 1935

Rusia aboga por una resolución pacífica de la crisis en Nepal

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 9 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia confió este martes en una resolución pacífica de la crisis en Nepal, donde violentas protestas han provocado varios muertos.

«Moscú sigue de cerca la evolución de la situación en Nepal, donde desde el 8 de septiembre se producen masivas protestas callejeras que se convirtieron en disturbios con muertos y heridos», señaló la Cancillería en un comunicado.

La nota agrega que Rusia espera que esta crisis política interna se resuelva pacíficamente y con el respeto de las leyes.

Asimismo, Moscú deseó una rápida normalización en Nepal, que calificó de país «amigo».

El ministerio recomendó a los rusos abstenerse de viajar ahora a Nepal y a los turistas que ya se encuentran en el país les pidió cautela y no visitar lugares concurridos.

Horas antes la embajada rusa en Nepal recomendó a sus nacionales que se encuentran en Nepal con fines de turismo de montaña no volver temporalmente la capital del país, Katmandú, sumida en violentas protestas.

«La embajada recomienda a los turistas que se encuentran en regiones montañosas de Nepal no regresar a Katmandú, donde el aeropuerto está cerrado», dijo una fuente diplomática.

En la misión diplomática agregaron que actualmente se encuentran en Nepal miembros de dos clubes de alpinismo cuyo objetivo es escalar el monte Manaslu, de más de 8.000 metros.

En cuanto al personal diplomático, Rusia por el momento no tiene planes de evacuarlo del país.

Cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron este martes el Parlamento de Nepal, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro.

El asalto al Parlamento se ha convertido en el punto culminante de dos días de masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura, que ya han dejado un saldo de al menos 19 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía.EFE

mos/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR