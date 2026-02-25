Rusia aborta ataque ucraniano contra aeródromo militar en la región de Krasnodar

Moscú, 25 feb (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia aseguró hoy haber abortado un ataque ucraniano contra un aeródromo militar en la sureña región rusa de Krasnodar (mar de Azov).

«El FSB de la región de Krasnodar frustró un atentado terrorista planificado por los servicios de inteligencia ucranianos en uno de los aeródromos militares de la región», indicó el departamento de prensa del servicio, citado por la agencia TASS.

Según las autoridades rusas, «un ciudadano ruso nacido en 1986 estableció por iniciativa propia contactos en la red de mensajería WhatsApp con un representante de la inteligencia militar de Ucrania».

«Por orden de su patrocinador recopilaba y enviaba fotos y vídeos sobre el funcionamiento de instalaciones militares en el territorio de Kubán. Posteriormente, por orden de los servicios de inteligencia extranjeros, confeccionó una solución inflamable para incendiar un avión militar en uno de los aeródromos de la región de Krasnodar», añadió el FSB.

El implicado fue detenido por agentes del FSB y el departamento de instrucción del servicio de seguridad incoó causas penales por preparativos para un atentado terrorista, terrorismo y alta traición, delitos por los que podría ser condenado a cadena perpetua.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó el martes a Kiev de recurrir a ataques de sabotaje y atentados terroristas contra objetivos civiles y militares en este país, por lo que llamó al FSB a reforzar el control de la frontera. EFE

