Rusia aborta más de 27 millones de estafas en 2025, según Ministerio de Interior

Moscú, 18 dic (EFE).- Las autoridades rusas abortaron en 2025 más de 27 millones de estafas perpetradas por teléfono o internet, informó hoy el Ministerio de Interior de Rusia.

«Han sido abortadas más de 27 millones de operaciones fraudulentas, por primera vez se observa una reducción estable del número de delitos: durante los primeros diez meses del año el número se redujo en un 9,5 %, y en octubre, casi en un 25 % interanual», señaló la entidad, citada por la agencia TASS.

El Ministerio de Interior explicó que al o largo del año el Estado ruso puso en marcha un sistema integral para enfrentar las estafas cibernéticas.

En particular se implementó un sistema de identificación de las llamadas empresariales, se prohibió la comunicación de las institución de las instituciones estatales y los bancos por medio de sistemas de mensajería extranjeros, se bloquearon a nivel de redes los números telefónicos falsos, además de la autoprohibición de créditos y tarjetas sim.

A estas medidas se sumaron soluciones antifraude en los bancos y operadores de comunicaciones y la persecución penal de quienes colaboren con centros de llamada (call center) extranjeros.

«El trabajo continúa. Se preparan nuevas leyes y se crea un sistema único estatal de interacción entre bancos, operadores telefónicos, plataformas informáticos y agentes del orden», concluyó el departamento de ciberpolicía rusa.

El creciente número de estafas telefónicas en Rusia ha obligado a Rusia a tomar medidas: en marzo pasado las autoridades rusas habilitaron a los rusos la posibilidad de «autobloquear» sus solicitudes de créditos, una opción acogida inmediatamente por millones de usuarios.

Según el Ministerio de Interior, solo en 2024 más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea, con daños que ascendieron a los 200.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares). EFE

